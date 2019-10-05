Медведев поздравил учителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником и отметил, что от их таланта и неравнодушного отношения к детям зависит будущее страны. Телеграмма премьера опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Каждый из нас хранит особые воспоминания, связанные со школьными годами. Все мы - чьи-то ученики. И порой уже в зрелом возрасте осознаем, какой огромной самоотдачи требует ваш кропотливый ежедневный труд", - написал Медведев.

Он подчеркнул, что школьное образование помогает ученикам не только получить обширные знания, но и развить важнейшую для становления личности способность мыслить самостоятельно, а также выразил признательность учителям за стремление "личным примером показать, как много значат порядочность, справедливость и уважение".

"Для вас работа - не просто профессия, а подлинное призвание, которому вы отдаете все свои силы, опыт, энергию", - отметил глава правительства.

5 октября в России отмечается День учителя. В СССР этот праздник появился в середине 1960-х годов: по указу Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года он отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года в России праздник отмечается ежегодно 5 октября согласно указу президента РФ от 3 октября 1994 года. Дата была установлена в связи с тем, что в том же году решением ЮНЕСКО был учрежден Всемирный день учителя 5 октября - профессиональный праздник всех работников сферы образования.