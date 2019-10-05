В МЧС назвали самые защищенные от пожаров дома в России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Современные многоэтажки признаны МЧС РФ самыми безопасными в противопожарном плане многоквартирными домами. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"С точки зрения пожарной безопасности являются самыми безопасными именно современные многоквартирные жилые дома высотой более 10 этажей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в новых многоэтажках стоят системы удаления дыма, проложен противопожарный водопровод, есть незадымляемые лестничные клетки.

При этом жильцы должны уметь всем этим пользоваться. "Требования пожарной безопасности должны неукоснительно исполнятся и самими гражданами, проживающими в жилых многоквартирных домах, которые зачастую растаскивают для своих нужд пожарные рукава, не оставляя возможности для использования их по прямому назначению", - подчеркнули в МЧС.