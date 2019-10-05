"Ъ": Минтранс и ГАИ предложили ограничить скорость движения электросамокатов

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Электросамокаты, моноколеса и гироскутеры могут внести в правила дорожного движения (ПДД). Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина раскрыла детали соответствующих поправок к ПДД, которые готовятся Министерством транспорта РФ и Госавтоинспекцией.

По данным издания, пользователей так называемых "средств индивидуальной мобильности" (СИМ), к которым также будут приравнены сигвеи, скейты, традиционные самокаты и роликовые коньки, обяжут передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам, не превышая скорости в 20 км/ч. При отсутствии дорожек и тротуаров владельцы указанных транспортных средств также смогут появиться на проезжей части, однако исключительно в правом ряду. Какое наказание ждет владельцев СИМ в случае нарушения ПДД пока неизвестно, сообщает "Коммерсантъ".

Как отмечает издание, попытки урегулировать движение СИМ несколько раз предпринимались Мосгордумой и Общественной палатой РФ, однако конкретные документы не были разработаны. По словам Митрошина, подготовленный Минтрансом и Госавтоинспекцией проект поправок находится на стадии обсуждения и "рабочего согласования", окончательная позиция по нему пока не достигнута. В пресс-службе Минтранса "Коммерсанту" уточнили, что документ находится на согласовании в ГИБДД России.

По данным издания, Госавтоинспекция планирует провести общественные слушания по теме внесения СИМ в ПДД, только после этого проект будет вывешен на портале нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что в России разработали поправки в ПДД для водителей гироскутеров и электросамокатов. За два года в стране произошло около 80 ДТП с участием этих видов транспорта, два человека погибли и почти 80 получили травмы. Как пояснили в ГИБДД, в текущей редакции ПДД пользователи сигвеев, электросамокатов, гироскутеров и моноколес в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены и де-юре приравниваются к пешеходам.