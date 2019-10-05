Котюков: онлайн-образование не сможет заменить традиционное в инженерных специальностях

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Подготовить специалистов с необходимыми навыками и компетенции по инженерным специальностям не получится только с помощью дистанционного образования, однако, онлайн-программы могут стать дополнением к основному курсу. Такое мнение высказал в субботу министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в ходе встречи с молодежью в рамках "Российской энергетической недели".

"Для инженерных специальностей только дистанционного обучения вряд ли достаточно, чтобы освоить все необходимые знания и компетенции. Но и отрицать совсем это невозможно. Дистанционные технологии должны быть встроены в образовательные программы, чтобы вне зависимости от того, в каком университете и городе вы учитесь, могли иметь возможность познакомиться с учебными материалами ведущих российских и международных образовательных организаций", - сказал Котюков .

По его словам, сегодня именно университет, имея необходимые академические свободы, собирает образовательные программы и в этой образовательной программе учитывает самые лучшие практики.

"Я уверен, что место для развития дистанционных форм, онлайн составляющей в подготовке в том числе инженеров может быть очень серьезным, но только его одного вряд ли может быть достаточно", - пояснил министр.

Он считает, что задача, которую нужно решить в плане подготовки специалистов, - практическая составляющая, практикоориентррованные образовательные программы, чтобы студенты как можно раньше знакомились с будущим работодателем, чтобы студенты в процессе обучения могли приобретать необходимые профессиональные навыки.

"Успешность образования будет определять сочетание базовых фундаментальных знаний, софт скиллс, то есть умением пользоваться знаниями для решения практических задач. И непосредственной практической подготовкой на базе тех компаний, которые являются ключевыми партнерами и будущими работодателями", - добавил Котюков.

В Москве со 2 по 5 октября проходит международный форум "Российская энергетическая неделя". Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Мероприятие, организаторами которого выступает Минэнерго при поддержке фонда "Росконгресс", проходит в центральном выставочном зале "Манеж". ТАСС выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".