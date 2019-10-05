Крым полностью охватят цифровым телевещанием через два года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Крымский полуостров, где сейчас из-за горного рельефа сигналом цифрового телевидения покрыто 95% территории, полностью будет охвачен новой системой вещания через два года. Об этом сообщил ТАСС в субботу и.о. министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

"5% территории Республики Крым из-за нашего горного рельефа пока еще не охвачено. Мы знаем эти территории, там у людей оборудовано спутниковое телевидение, они принимают спутниковый сигнал. Дело за будущим, я думаю, что в течение двух лет антенны (передающие цифровой сигнал) будут донаращиваться. И вся территория Республики Крым покроется хорошим цифровым телевидением", - сказал Зырянов.

В отличие от других регионов России, где в пакет цифрового ТВ входит 20 телеканалов и три радиостанции, на полуострове будет 27 телеканалов, отметил он. "В Крыму уникальная ситуация, у нас есть и третий мультиплекс - региональный", - добавил министр.

Еще в 2018 году на полуострове оборудовали 44 антенно-мачтовых комплекса: 38 в Республике Крым и 6 в городе Севастополе, уточнил Зырянов.

Крым входит в число регионов, которые 14 октября в четвертой волне перейдут с аналогового телевещания на цифровое. В поддержку этого события на летном поле "Заводское" в Симферополе проходит воздушное шоу, в котором участвуют профессиональные парашютисты, журналисты местных телеканалов и представители властей региона. В субботу они совершили прыжки с большими флагами 20 телеканалов, а на земле их встречали волонтеры, развернувшие цифровой флаг России длиной 30 и шириной 20 метров.

Переход на цифровое вещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.