Выставка исторического и современного вооружения открылась в Мурманске на 103-летие города

ТАСС, 5 октября. Выставку современной военной техники и вооружения прошлых лет от воссозданной по историческим чертежам тачанки до танка Т-34 развернули в Мурманске в честь 103-й годовщины с основания города. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в честь 103-й годовщины города-героя Мурманска в центре и на морвокзале города проходит информационно-агитационной акции "Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации - твой выбор!". На площади Пять углов и улице Ленинградской организованы выставки исторической и современной военной техники, у причалов открыты для показа боевые корабли и катера Кольской флотилии разнородных сил, а в 15 часов над Кольским заливом состоится выступление знаменитой пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29", - говорится в сообщении.

На выставке вооружений представлены реактивная система залпового огня "Град", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", зенитный ракетный комплекс С-300, береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бастион", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82АМ, самоходная гаубица "Акация", танк Т-80БМВ, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", "Гранат-3". Для посещения открыты малый противолодочный корабль "Юнга", малый ракетный корабль "Айсберг" и противодиверсионный катер "Валерий Федянин" Северного флота.

Гости праздника могут также увидеть восстановленную до ходового состояния авиадесантную артиллерийскую самоходную установку АСУ-85 и противотанковую самоходную артиллерийскую установку времен Великой Отечественной войны Су-100, реплику легкого танка "На испуг НИ-1", сконструированного в Одессе во время обороны города летом и осенью 1941 года и участвовавшего в боях за город, легендарный танк Т-34. Представлена и знаменитая тачанка со станковым пулеметом, воссозданная по эскизам вековой давности, отметили в пресс-службе флота.

В ходе торжеств командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручит губернатору Мурманской области Андрею Чибису исторические копии Знамени Победы и 596-го стрелкового полка. Для жителей и гостей города выступят творческие коллективы Северного флота и концертная бригада Центрального дома российской армии.

Для желающих поступить на военную службу по контракту будет работать мобильный приемный пункт, представители которого подберут воинскую специальность с учетом пожеланий каждого обратившегося и помогут оформить документы. Работают передвижные павильоны "Военторга" и полевая кухня с традиционной солдатской кашей и чаем.