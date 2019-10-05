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В Грузии простились с композитором Гией Канчели

Его похоронили в Тбилиси в Дидубийском пантеоне общественных деятелей

ТБИЛИСИ, 5 октября. /ТАСС/. Грузинский композитор Гия Канчели похоронен в Тбилиси в Дидубийском пантеоне общественных деятелей. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС.

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Биография композитора Гии Канчели

"В лице Гии Канчели без преувеличения мировая музыка потеряла величайшего артиста, дирижера, композитора. Мне выпало счастье быть близким другом господина Гии, его семьи и естественно, в первую очередь, я соболезную членам его семьи, близким, друзьям и почитателям его искусства. Гия Канчели был одним из тех людей, про которого можно сказать, что он создал целую эпоху", - сообщил корреспонденту ТАСС экс-министр культуры Грузии Михаил Гиоргадзе.

С утра субботу в большом зале Тбилисского театра имени Шота Руставели проходила гражданская панихида. Проститься с Канчели пришли тысячи людей, в том числе представители власти и оппозиционные политики.

"Я думаю, что с его уходом ушла огромная эпоха не только в грузинской, но и в русской культуре, потому что он действительно внес очень большой вклад в музыкальные культуры Грузии и России, а также бывшего Советского Союза. Любимые поколениями фильмы и спектакли невозможно представить без его музыки. Я очень любила этого человека", - сказала экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

Проститься с Канчели пришел и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который покинул театр без комментариев. В течение всей панихиды звучали произведения Канчели. Тело композитора из театра Руставели вынесли под аплодисменты людей.

Народный артист Грузии и СССР, лауреат Государственной премии Гия Канчели умер 2 октября 2019 года в Тбилиси на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Он был автором музыки к десяткам советских кинофильмов, включая многие картины режиссера Георгия Данелии (1930-2019). В их числе такие киноленты Данелии, как "Не горюй!" (1968), "Мимино" (1977), "Слезы капали" (1982) и "Кин-дза-дза!" (1986).

Теги
ГрузияКанчели, Гия АлександровичГахария, Георгий
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