Генконсульство РФ поддерживает моряков с арестованного в Индии судна "Всеволод Белецкий"

ТАСС, 5 октября. Генеральное консульство Российской Федерации в Калькутте принимает активные меры по оказанию поддержки российскому экипажу сухогруза "Всеволод Белецкий" Мурманского морского пароходства, который был арестован в индийском порту Халдия (штат Западная Бенгалия). Об этом говорится в распространенном в субботу в Facebook заявлении российского диппредставительства.

"Дипломаты генконсульства содействуют возвращению на родину попавших в сложную ситуацию моряков: в режиме реального времени взаимодействуют с индийской иммиграционной службой и портовыми властями, руководством ОАО "Мурманское морское пароходство", - говорится в сообщении. - В ходе консульских посещений россиянам передаются продукты питания и медикаменты, врач генконсульства оказывает экипажу консультационную медицинскую помощь".

Отмечается, что в настоящее время дипломатам удалось добиться от местных властей разрешения на выезд из страны пяти моряков, вылетевших в Мурманск 2 октября. "В настоящее время генконсульство прилагает максимум усилий по скорейшему возвращению оставшихся четырех членов команды судна в Россию", - добавили в российском генконсульстве.

19 сентября моряки судна "Всеволод Белецкий" направили в мурманскую телекомпанию "ТВ-21" письмо (копия имеется в распоряжении ТАСС), в котором сообщили о бедствии на судне - они жаловались на нехватку еды, воды, топлива и на длительную задержку зарплаты.

"Всеволод Белецкий" был арестован в индийском порту за долги портовым властям в 2017 году. Мурманское морское пароходство проводило ротацию экипажа, сейчас моряки на российском судне имеют контракты на несколько месяцев. При этом у шести моряков эти контракты уже истекли.