В РПЦ считают присоединение Западноевропейского экзархата восстановлением справедливости

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вступление клириков Западноевропейского экзархата в Русскую православную церковь (РПЦ) не приведет к расколу внутри православного мира, а лишь восстановит историческую справедливость. Об этом заявил председатель Синодального отдела по внешним церковным связям (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в субботу в интервью программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"Никакого раскола не будет, а просто будет восстановлена историческая справедливость. Когда создавался этот экзархат - он создавался на временной основе", - сказал он.

При этом, по мнению Илариона, "реакция в Русской церкви будет, безусловно, положительная; в Константинопольской она, наверное, будет отрицательная".

"Но надо сказать, что как вся история с Украиной, которую затеяли в Константинополе, так и эта история - ее тоже затеяли в Константинополе. Не мы были инициаторами вхождения этих приходов в состав Московского патриархата. Константинопольскому патриархату по каким-то непонятным для нас причинам понадобилось упразднить эту структуру [Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе], которая существовала в его составе. И вполне естественно, что большинство приходов обратились именно к Русской церкви", - пояснил он.

"Это событие по значимости сопоставимо с событием 2007 года, которое получило очень широкую известность не только внутри церкви, но и за пределами. Речь идет о воссоединении Русской зарубежной церкви с Московским патриархатом", - добавил он.

История Западноевропейской архиепископии

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже, чьи приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

На Генеральной ассамблее архиепископии, состоявшейся 7 сентября, 58% приходов проголосовали за присоединение к Московскому патриархату. В то же время устав организации предполагает принятие общего положительного решения при две трети проголосовавших за переход, однако такое большинство не было достигнуто. После этого заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что священники и общины архиепископии, которые выразят желание перейти в РПЦ, могут быть приняты в нее индивидуально.

Ранее архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето), возглавляющий Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, обратился к патриарху Кириллу с просьбой о вступлении в каноническое единство с РПЦ. В своем обращении он заявил о том, что большинство приходов архиепископии желает сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ и вступления в каноническое общение и единство с Московским патриархатом.

Священный синод РПЦ принял обращение архиепископа Иоанна 14 сентября, присвоив ему титул архиепископа Дубнинского и постановив "принять... в юрисдикцию Московского патриархата... всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление".