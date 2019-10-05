Грозному в День города вернули утраченный Орден Красного Знамени

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Грозному в День города, 5 октября, вернули утраченный во время военных действий Орден Красного Знамени, которым он был награжден в 1924 году. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на церемонии открытия празднования 201-й годовщины со дня основания Грозного прикрепил орден к флагу города.

Город был удостоен Ордена Красного Знамени постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного комитета от 26 февраля 1924 года. Во время боевых действий на территории Чеченской Республики в 1995-1996 годах награда была утрачена. Утраченный Орден Красного Знамени был возвращен по поручению главы республики Рамзана Кадырова. Подробности утраты и возвращения награды неизвестны.

"Орден Красного Знамени вернулся в свой дом, это закономерное и совершенно справедливое событие. Мы радуемся тем темпам развития, которые каждый год наращиваются здесь. Город Грозный получил статус одного из самых безопасных, благополучных и комфортных городов РФ, и это не мое субъективное мнение, а результаты исследований", - отметил в своем выступлении министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Кадыров отметил, что сегодня сложно поверить, что Грозный еще недавно лежал в руинах. "Мы воплотили в жизнь заветы Ахмат-Хаджи Кадырова и построили город Грозный, которым гордятся жители региона, гордится Россия и восхищаются тысячи туристов. Грозный стал городом мечты", - сказал в своем выступлении Кадыров.

После открытия празднования Дня города гости посетили историческую ретроспективу торгово-ремесленной части крепости Грозная 1850 года. Стилизованные постройки представляют из себя различные мастерские, а также дома жителей крепости.

История города

История Грозного началась в 1818 году. Первоначально это была крепость, заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов город был почти полностью разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу Чечни в другое место, но город восстановили, а его статус был сохранен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".