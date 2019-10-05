Пять моряков с арестованного в Индии судна "Всеволод Белецкий" вернулись в Мурманск

ТАСС, 5 октября. Пять членов экипажа арестованного в индийском порту Халдия (штат Западная Бенгалия) сухогруза "Всеволод Белецкий" вернулись домой в Мурманск. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель Мурманского морского пароходства, которому принадлежит судно.

По данным генконсульства России в Калькутте, российским дипломатам удалось добиться разрешения местных властей на выезд из страны пяти моряков, они вылетели на родину 2 октября. В пароходстве сообщили, что моряки уже вернулись домой.

"Да, они [пять моряков с сухогруза "Всеволод Белецкий"] уже в Мурманске", - сказал представитель пароходства.

Собеседник добавил, что на борту арестованного судна остаются еще четыре россиянина. "В ближайшее время они будут репатриированы [в Россию]. "На следующей неделе они должны быть здесь [в Мурманске]", - сказал представитель пароходства. Таким образом, все российские граждане будут возвращены домой, добавил собеседник.

"Всеволод Белецкий" арестовали в индийском порту за долги портовым властям в 2017 году. Мурманское морское пароходство проводило ротацию экипажа, сейчас моряки на российском судне имеют контракты на несколько месяцев. При этом у шести моряков эти контракты уже истекли.