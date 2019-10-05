В России до конца октября запустят сервис "Виртуальный класс"

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Образовательный сервис "Виртуальный класс" с функциями анализа данных о работе с цифровыми учебно-методическими комплектами станет доступен для российских учителей на образовательной платформе LECTA до конца октября. Об этом сообщила директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова в ходе сессии Байкальского международного салона образования.

"В середине октября на цифровой образовательной платформе LECTA будет запущен сервис "Виртуальный класс", где при помощи анализа данных о работе школьников с цифровыми учебно-методическими комплектами учителям будет доступна информация о скорости и качестве освоения учебного материала каждым учеником", - сказала она, добавив, что, в частности, педагогам будет доступна наглядная информация о темпе освоения учебного материала, допущенных ошибках, количестве попыток, времени работы и использовании дополнительных учебных материалов школьниками.

Спикер также отметила, что в рамках сервиса с помощью анализа данных можно точно определить выпадающие зоны в изучении учебного материала, прогнозировать результаты школьников, а также выстраивать индивидуальную траекторию обучения с учетом особенностей и потребностей каждого ученика с целью повышения их образовательных результатов.

Байкальский Международный салон образования прошел в Иркутске с 3 по 5 октября. Корпорация "Российский учебник" является стратегическим партнером салона.