Лукашенко поздравил Кадырова с днем рождения и Днем города Грозного

МИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову по случаю его дня рождения и Дня города Грозного, отметив, что белорусы высоко ценят нерушимые узы дружбы и партнерства с Чечней. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Дорогой Рамзан, в день твоего рождения хочу поздравить весь чеченский народ и жителей возрожденного Грозного с Днем города. Столица вашей республики - это по праву один из самых современных и передовых городов Северного Кавказа. В нашей стране всегда искренне радуются вашим достижениям, высоко ценят нерушимые узы дружбы и партнерства с Чечней", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что любовь к своей земле, бережное сохранение самобытного исторического наследия и национальных традиций, а также уважение к человеку труда объединяет и роднит белорусов и чеченцев.

"В этот день прошу тебя, дорогой Рамзан, передать привет и самые наилучшие пожелания всем жителям республики и особенно молодому поколению, которое будет воплощать в жизнь самые смелые и амбициозные идеи и мечты", - пожелал белорусский лидер.