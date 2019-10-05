Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Британский музыкант Элтон Джон два года назад узнал, что болен раком простаты, и едва не умер из-за осложнений, вызванных операцией по удалению опухоли. Об этом он впервые рассказал в готовящейся к выходу в свет автобиографии Me ("Я"), отрывки из которой в субботу опубликовала газета Daily Mail.

По словам 72-летнего музыканта, его врач обнаружил признаки заболевания во время регулярного осмотра. Проведенная впоследствии биопсия подтвердила неутешительный диагноз как раз накануне начала мирового турне, которое Элтон Джон отменять не стал.

"Я не был слишком сильно шокирован, услышав слово "рак". Рак простаты - не шутка, но встречается очень часто. Его выявили на ранней стадии, к тому же природа наградила меня крепким здоровьем - я легко поправляюсь после любой болезни", - пишет музыкант. Он рассказывает, что предпочел сложное и радикальное хирургическое решение вместо химиотерапии.

"По большому счету, решение приняли за меня мои дети. Я не хотел, чтобы рак нависал надо мной годами, я просто хотел избавиться от него. Операцию быстро и тихо сделали в Лос-Анджелесе в 2017 году, и она увенчалась успехом", - говорится в книге. Тем не менее, через несколько недель Элтон Джон начал ощущать недомогание и испытывать сильную боль, однако продолжил давать концерты, периодически обращаясь к врачам, чтобы подавить симптомы.

"Казалось, что все пришло в норму, а потом я чуть не умер", - признался он. После серии концертов в Южной Америке боли вернулись и даже усилились. Оказавшись в лондонской больнице после экстренной госпитализации, музыкант узнал, что был на волосок от смерти. Развившаяся инфекция убила бы его, если бы лечение было начато сутками позже. О том, что певец находится в реанимации, британские СМИ сообщали в апреле 2017 года, однако тогда подробности произошедшего так и не стали известны, хотя Элтон Джон был вынужден отменить несколько запланированных выступлений.