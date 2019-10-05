В Ozon прокомментировали информацию о забастовке курьеров в Санкт-Петербурге

ТАСС, 5 октября. В Санкт-Петербурге курьеры Ozon устроили забастовку, из-за чего возникла задержка доставки товаров из интернет-магазина. В других городах проблем с доставкой нет, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Таким образом ретейлер прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что часть курьеров Ozon не вышла в субботу на работу, из-за чего сроки доставки были увеличены.

"Мы говорим о Санкт-Петербурге только. В других городах доставка работает в обычном режиме", - сказали в компании.

Инициативная группа, в которой около 25 курьеров, обратилась к руководству компании, по большей части обращения связаны с некорректными выплатами и формированием заработной платы, пояснили в Ozon.

"Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и оперативно устранит неточности, если они были, - в ближайшие два рабочих дня", - отметили в пресс-службе ретейлера.

При этом сроки доставки по некоторым заказам в Петербурге могут быть увеличены, и клиенты получат их не в субботу, а в воскресенье, понедельник или вторник, сообщили в Ozon. Компания обещает подобрать удобное для клиентов время доставки и предоставит им компенсацию за задержку.

Ozon.ru - один из крупнейших российских интернет-ритейлеров, чей ассортимент на конец года насчитывал 1,6 млн наименований товаров. Основными владельцами Ozon являются АФК "Система" и Baring Vostok.