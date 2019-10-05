В Грозном отметили День города

ГРОЗНЫЙ, 6 октября. /ТАСС/. Столица Чеченской Республики - Грозный - в субботу широко отметила 201 год со дня основания. В городе появилась новая смотровая площадка, была воссоздана торгово-ремесленная часть крепости "Грозная", построенной в 1850 году, прошли народные гулянья.

Грозный, по словам местных жителей, - это их гордость и символ мира на чеченской земле. Город не только восстановился после военных действий, но и активно развивается. Ежегодно здесь открываются десятки социальных объектов, высотные здания, скверы и парки, туристические объекты и торговые центры.

"Грозный - столица мира для моего сердца. Видела его цветущим в 1980-х годах, застала разрушенным в 1990-х годах и счастлива видеть таким красивым сегодня. Я поздравляю его с днем рождения и желаю, чтобы никогда больше не сгущались над ним тучи", - сказала ТАСС жительница Грозного Рузана.

На праздник в субботу приехали тысячи гостей из разных регионов России и стран мира. По словам туристов, главными достоинствами города являются чистота, открытость и контрастность. "В этом городе современность и традиционность прекрасно дополняют друг друга. Видно, насколько бережно относятся к нему жители, причем неважно, живут они здесь или в другой стране", - поделился с ТАСС Александр.

Назад в прошлое

В рамках празднования в центре города воссоздали историческую ретроспективу торгово-ремесленной части крепости "Грозная". В стилизованных постройках размещены ремесленные мастерские. Здесь кустари из Дагестана, Чечни и Северной Осетии, а также терские казаки были заняты резьбой по дереву, ковкой железных изделий, шитьем сапог, торговлей крестьянскими товарами.

"Мы приехали из Дагестана на праздник к братскому народу. Привезли наши кубачинские серебренные изделия ручной работы. Все они дорогие и лучшие, в каждое изделие вложен труд и душа мастера", - рассказал ТАСС участник из Дагестана Нариман Курдаев.

Место расположения ярмарки выбрано неслучайно. Помимо самого исторического центра крепости здесь находится и самое красивое монументальное здание в Грозном - Дом торжеств. По мнению организаторов, такое соседство можно назвать путешествием из прошлого в будущее.

Подарки городу

Главным подарком на день рождения Грозного стало возвращение на его флаг Ордена Красного Знамени, который был утерян во время военных действий. Его поиски шли более 20 лет.

"На флаге Грозного появился Орден Красного Знамени, которым город был награжден в 1924 году. Орден Красного Знамени в момент его вручения Грозному являлся высшей наградой Советского Союза. До столицы Чечни его получил только Ленинград. Сегодня награда заняла свое достойное место на знамени Грозного", - отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В день города также открыли реконструированный поселок Орци-Мохк. За три месяца в населенном пункте построены детские площадки, асфальтированы дороги, проведены линии газопровода и водопровода, завершен капитальный ремонт мечети, построены 35 домов, 23 коттеджа и более 40 частных домов. На окраине поселка построена смотровая площадка с видом на всю столицу Чечни.

"В течение трех месяцев здесь трудилось более тысячи специалистов, вывезено порядка 20 кубометров мусора, сооружены три спортивных и 12 детских площадок, построены футбольные поля, высажено 230 декоративных деревьев", - сказал мэр города Ибрагим Закриев.

Безопасный и комфортный

День города продолжился традиционно в летнем амфитеатре высотного комплекса "Грозный-Сити". Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что столица региона является одним из самых современных городов России, который занимает достойное место в стране.

"Только в этом году мы построили девять школ и больниц, 10 многоквартирных домов, открыты после реконструкций целые поселки, проложены новые дороги, получили квартиры и дома около 800 семей. Грозный признан самым безопасным, комфортным и красивым городом. Это наш убедительный ответ врагам чеченского народа и всей России", - сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев также поздравил жителей региона с Днем города и вручил главе Чечни медаль "Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова".

"У нас с коллегами был очень насыщенный день, мы посещали целый ряд торжественных мероприятий, прогуливались по улицам и скверам города, общались с жителями Грозного, принимали участие в открытии новых социальных объектов и нового благоустроенного района. У меня самые потрясающие впечатления. Но самое приятное - это то, что практически везде, на каждом шагу, мы наблюдали счастливые лица и искренние улыбки жителей и гостей города. Это самый достойный результат напряженной многолетней работы Рамзана Ахматовича (Кадырова - прим. ТАСС)", - сказал Чеботарев.

Поздравить Грозный с днем рождения приехали сотни гостей из разных регионов России и стран. В их числе и группа "Мертвые дельфины", которая зародилась в Чечне. Ребята подарили городу новую песню.

"Меня не было в Грозном 14 лет. Я уезжал отсюда, написав песню "Мертвый город", а приехал и исполнил "Живой город", - рассказал солист коллектива Артур Ацаламов. Завершился День города праздничным салютом в небе над Грозным.

О Грозном

История города началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала торговым и административным центром региона. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов город был почти полностью разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу Чечни в другое место, но город восстановили, а его статус был сохранен. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".