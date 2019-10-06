Почти 20 российских вузов приняли участие в образовательной выставке в Сирии и Ливане

ДАМАСК, 6 октября. /ТАСС/. Представители 19 вузов, в том числе двух федеральных, приняли участие во Второй Ближневосточной выставке российских университетов, которая завершилась в субботу в Доме российско-ливанской диаспоры в Батруне. Об этом сообщил журналистам глава представительства Россотрудничества в Бейруте Вадим Зайчиков.

"В нашей выставке под лозунгом "Россия - новые возможности для высшего образования" приняли участие 19 российских университетов. Это ведущие вузы, которые представили больше 250 направлений подготовки и специальностей. В выставочных мероприятиях в Сирии приняли участие 2,8 тыс. человек, в Ливане - 3,5 тыс.", - рассказал представитель Россотрудничества, отметив, что очень скоро стартует кампания по отбору кандидатов на обучение в РФ.

Выставка открылась 30 сентября в конференц-центре имени Риды Саада Дамасского университета. На следующий день она продолжила работу в Университете "Тишрин" в Латакии, а потом переместилась в Ливан, где с 2 до 5 октября проходила в Триполи, Бейруте, Тире и Батруне.

В смотре отечественных вузов на Ближнем Востоке приняли участие представители Белгородского государственного университета, Майкопского государственного технологического университета, Московского государственного университета пищевых производств, Московского государственного технологического университета "СТАНКИН", Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Также на выставку приезжали представители Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Московского физико-технического института, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, Московского государственного строительного университета, Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт", рассказал представитель Россотрудничества.

Кроме того, в мероприятии приняли участие и такие известные вузы, как Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Российский университет дружбы народов, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина, Санкт-Петербургский электротехнический университет "ЛЭТИ", Санкт-Петербургский горный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Тюменский государственный университет и Уральский федеральный университет.

Это уже не первый смотр российского высшего образования в Ливане и Сирии - в октябре 2018 года Россотрудничество организовало первую такую выставку. Она проходила под лозунгом "Обучение в России - старт успешного будущего", представляла 14 вузов и собрала более 6 тыс. посетителей.