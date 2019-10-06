На Кипре заявили, что сотрудничество страны с РФ еще никогда не было столь продуктивным

НИКОСИЯ, 6 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Сотрудничество между Россией и Кипром никогда ранее не было столь продуктивным, как в наши дни. Об этом заявил президент Республики Кипр Никос Анастасиадис в письменном послании участникам 13-го благотворительного вечера "Кипр-Россия гала", который начался в субботу и продлился за полночь в президентском дворце в Никосии.

"В последние 13 лет "Кипр-Россия гала" символизирует давнюю дружбу и тесные взаимоотношения между двумя нашими странами наряду с тем, что благотворительность по-прежнему находится в центре этого значимого события. Я также горжусь произведенной оценкой, что оно (проведение вечера) совпадает с тем временем, когда сотрудничество между Кипром и Россией еще никогда не было более тесным и более продуктивным", - сказано в послании.

"Мы с нетерпением ждем продолжения совместной работы с российской администрацией с целью еще большего укрепления превосходных двусторонних отношений во благо наших народов", - продолжил кипрский лидер. Анастасиадис подчеркнул, что особенно удовлетворен тем, что "Кипр и Россия теперь вошли в новую эру партнерства и сотрудничества, основанного на разделяемых ценностях и взаимоуважении".

Свои поздравления гостям вечера также направили многие другие государственные, политические и религиозные деятели, в том числе предстоятель Кипрской православной церкви (КПЦ) архиепископ Хрисостомос ІІ, российский министр культуры Владимир Мединский, посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий.

О вечере "Кипр-Россия гала"

Перед гостями вечера выступили российские, греческие и кипрские исполнители, в том числе певцы Сергей Лазарев и Елена Папаризу, дуэт аккордионистов "Братья Бондаренко" и танцевальный ансамбль "Дионисос".

Вырученные от продажи билетов на "Кипр-Россия гала" €20 тыс., а также средства, полученные от состоявшихся во время его проведения аукционных продаж и сборов, по сложившейся традиции, будут переданы фонду "Радиомарафон", который оказывает помощь детям с ограниченными возможностями и их семьям.

Благотворительный вечер, на котором присутствовали президент Кипра, министры и дипломаты, представители деловых, религиозных и культурных кругов, а также многочисленные представители русской общины острова, прошел под патронажем супруги главы островного государства Андри Анастасиади.

По ее словам, "Кипр-Россия гала" отражает "давнюю дружбу и тесные и прочные отношения между Кипром и Россией" - странами, которые "имеют глубоко укоренившиеся исторические связи". Как отметила в своем выступлении на вечере первая леди Кипра, инициатива проведения подобных вечеров придает значительный импульс и развитию двусторонних культурных связей. Она не преминула напомнить и о том, какой позиции придерживались проживающие на острове наши соотечественники в поворотные моменты кипрской истории. "Мы действительно признаем, что дружественная и разрастающаяся русская община на Кипре всегда была на нашей стороне в самые трудные и сложные времена", - подчеркнула Андри Анастасиади.

"Мы очень ценим патронаж первой леди и присутствие президента, что придает особенно высокий статус мероприятию. Кипр и Россию связывают глубокие узы, поэтому гала-вечер стал настоящим праздником нашей дружбы, культурного и религиозного единства, а также платформой для общения деловых кругов", - сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС непосредственный организатор вечера, глава базирующейся в Лондоне компании Ensemble Productions Ольга Балаклеец, которая назвала состоявшийся вечер "одним из самых знаменательных событий в политическом, культурном и светском календаре острова", а также "одним из центральных событий, связанных с имиджем России" на Кипре.

Помимо Ensemble Productions, в организации "Кипр-Россия гала" приняли участие посольство РФ в Республике Кипр, Россотрудничество и другие учреждения, компании и организации.