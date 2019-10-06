Гидрометцентр: автомобилистам Москвы рано думать о зимней резине

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Автомобилистам пока рано менять резину на зимнюю, в этом вопросе нельзя ассоциировать шины с женской обувью, заявил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Резину на колесах не нужно ассоциировать с дамской обувью: когда погода улучшилась - надо туфельки надеть, ухудшилась - сапожки. Все-таки шины один раз меняют. Когда я говорил о том, что резину надо менять, когда температура ниже пяти градусов, то говорил о дневной температуре. Почему - потому что в основном автомобилисты едут днем, ночью мало кто. А вот ночные температуры сейчас около нулевой отметки", - сказал Вильфанд.

При этом такая температура будет всего несколько ночей, дальше начнется потепление. "Конечно, если кто-то ведет ночной образ жизни - таксисты и так далее, конечно, это очень важно для них. Но все равно такие температуры [ниже пяти] будут сегодня, завтра и в ночь на среду, а дальше уже потепление. Если сейчас надеть зимнюю резину, то это будет некомфортно, будет тяжело ехать", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что резину нужно менять, когда среднесуточная температура переходит через 0 градусов - а она обычно переходит через ноль тогда же, когда и максимальная дневная температура около 5 градусов и держится не меньше 5-7 дней.

"Почему это важно - потому что когда такая температура держится не меньше пяти дней, эластичность резины ухудшается, и сцепление с дорожным полотном ухудшается, это становится опасным. А если наоборот - представьте себе при высокой температуре, без снега, шипованная резина - это не трактор все-таки. Поэтому не стоит торопиться, нужно дождаться устойчивого снижения температуры", - заключил Вильфанд.