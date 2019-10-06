Победителя "Учителя года" в праздничной атмосфере встретили в аэропорту Волгограда

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Победитель конкурса "Учитель года России - 2019" Лариса Арачашвили вернулась в воскресенье в Волгоград из Москвы, где проходил финал. Ученики девятых и десятых классов волгоградской школы №55 "Долина знаний" с цветами и воздушными шарами встретили ее в аэропорту.

"Есть чувство, что я выиграла какой-то марафон - да, наверное, это олимпиада, только педагогическая. Было сложно, очень часто хотелось сказать себе - все, я устала, больше не могу. Но была очень сильная поддержка региона. Регион - это мои коллеги, ученики, моя семья. Все это давало силы", - сказала Арачашвили журналистам.

По ее словам, в понедельник она вновь будет вести уроки в родной школе, несмотря на то, что после победы получила предложения продолжить работу в столице. "Я бы хотела, чтобы "Хрустальный пеликан" (символическая статуэтка для победителя - прим. ТАСС) занял свое место в той школе, которая дала мне возможность принять участие в этом конкурсе - в школе "Долина знаний", - отметила Арачашвили.

Ученица десятого класса Виктория Терехова в беседе с корреспондентом ТАСС назвала победу своей учительницы заслуженной. "Она невероятный человек, она общается с учениками на современном языке, по-молодежному, но при этом держит дистанцию", - сказала школьница ТАСС.

Церемония награждения победителя конкурса состоялась в Государственном Кремлевском дворце накануне Дня учителя, 4 октября. Награды победительнице и призерам вручила министр просвещения РФ Ольга Васильева. В финале "Учитель года России - 2019" приняли участие 85 человек - лидеры региональных отборочных туров. Чтобы войти в тройку лучших педагогов страны, участники прошли шесть испытаний: "Урок", "Внеурочное мероприятие", "Мастер-класс", "Образовательный проект", а также "Публичная лекция" и "Разговор с министром", которые стали решающими.