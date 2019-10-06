В сербском городе Панчево отметили 75-летие освобождения от фашистов

БЕЛГРАД, 6 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Торжественная церемония возложения венков к Памятнику красноармейцам прошла в сербском городе Панчево (17 км от Белграда) в воскресенье. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, в церемонии приняли участие мэр Панчева Саша Павлов, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, директор компании "Газпромэнергохолдинг Сербия" Александр Варнавский, представитель "Бессмертного полка-Панчево" Роберт Ресанович, представитель ветеранской организации элитного спецподразделения "63-я Воздушно-десантная бригада" Сербии Марко Зорица, потомки русских эмигрантов, множество местных жителей.

"Мы должны помнить нашу историю и воспитывать в этом духе наших детей - в духе толерантности, уважения исторических ценностей, общности. Именно такие исторические памятники как Памятник красноармейцам - одна из точек, где наши дети должны впитывать такие знания", - заявил мэр города Саша Павлов, потомок русских эмигрантов, перебравшихся в Сербию после революции.

В свою очередь посол России в Сербии Александар Боцан-Харченко напомнил о значении боев за Панчево в ходе освобождения Югославии. "Сегодняшней церемонией мы делаем еще один шаг к 75-й годовщине Победы, которую мы будем отмечать в следующем году. Пользуясь случаем, хочу сказать слова большой благодарности городу Панчево, руководству Сербии за бережное отношение к памятникам, сохранение памяти и наших общих традиций и ценностей. Как когда-то вместе наши солдаты сражались во Второй мировой войне, так и сегодня мы с сербами вместе боремся на политических боях сражений против фальсификации истории и за сохранение наших ценностей. Большое спасибо!", - сказал посол.

Накануне празднования "Газпромэнергохолдинг Сербия" отреставрировала Памятник красноармейцам в центре города. Кроме того, вечером российская компания организует концерт военных песен на главной площади города в честь 75-летия его освобождения, который завершится фейерверком.

"Поздравляю вас с днем освобождения Панчева! Ровно 75 лет назад советские солдаты совместно с югославскими партизанами освободили город от немецких оккупантов. Свыше 100 наших солдат погибло, освобождая город от фашизма. Хочу поблагодарить граждан Панчева и всю Сербию за то, что они помнят этот подвиг" - заявил Варнавский.

Затем перед собравшимися выступил преподаватель русского языка Миливое Бачевич, известный в Сербии переводчик стихов Владимира Высоцкого. Он прочитал со сцены стихотворение "Братские могилы", переведенное на сербский язык.

Освобождение Панчева

Панчево было освобождено 49-й дивизией под командованием генерал-майора Василия Маргелова - будущего легендарного командира ВДВ. Дивизия стремительно выбила немцев из Румынии, с Южных Карпат, и быстро освободила весь Южный Банат. Здесь одним из основных узлов немецкой обороны стал крупный промышленный город Панчево на левом берегу Дуная.

В Панчево были сосредоточены серьезные силы нацистов, рассказывает председатель Общества сербско-русской дружбы города Роберт Ресанович. "Насколько для оккупантов было важно Панчево, лучше всего видно по немецким документам: согласно донесениям немецкого командования, планировалось остановить Красную Армию под Белградом и Панчево. Однако они были бессильны перед освободителями. Благодаря тщательно продуманным действиям, молниеносной переброске частей, решительности офицеров и солдат, огромной храбрости Панчево было освобождено 6 октября 1944 года в 06:30 утра", - рассказывает Ресанович.

"Это были самые ожесточенные бои в наших краях со времен войны с турками", - подчеркнул он, добавив, что в боях за город пало около 100 красноармейцев.

Память освободителей

Активисты Общества сербско-русской дружбы несколько лет собирали исторические данные об освобождении своей малой родины. Накануне годовщины освобождения общество выступило с инициативой назвать одну из площадей города в честь Героя Советского Союза, командующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова.

"Мы обратились с предложением назвать в честь Василия Маргелова одну из площадей города. Этот великий военачальник в конце Второй мировой войны, находясь во главе 49-й стрелковой дивизии, плечом к плечу с югославскими партизанами освобождал наш город", - заявил Ресанович. "Мы считаем, что предложение увековечить память Маргелова оправдано и необходимо - этим мы покажем, что помним свою историю, испытываем уважение к своим освободителям и не согласны с попытками пересмотреть историю", - подчеркнул председатель Общества сербско-русской дружбы.

По словам Ресановича, 30 сентября этого года его организация передала в комиссию по именованию улиц и площадей Панчева предложение о присвоении одной из площадей города имени Василия Маргелова. К запросу была приложена биография Василия Маргелова, а также фотокопии архивных военных документов об освобождении города. Предложение было принято к рассмотрению. Его результаты станут известны в ближайшее время.

В случае одобрения инициативы Общества сербско-русской дружбы площадь им. Маргелова станет второй в мире после одноименной площади в Рязани и первой - за рубежами России.