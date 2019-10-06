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Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер наслаждался осенней природой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой.

"Днями ранее президент был в Сибири, был в тайге. Он наслаждался природой, осенней тайгой", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что фото- и видеоматериалы об этой поездке "будут доступны сегодня в полночь".

Песков напомнил, что Путин "планирует провести день рождения (7 октября - прим. ТАСС) на природе, в кругу родных и близких".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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