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Анастасия Заворотнюк и ее семья просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Директор актрисы Стас Христов отметил, что Анастасия и ее семья не готовы озвучить какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее здоровья
Анастасия Заворотнюк Евгений Волчков/ТАСС
Описание
Анастасия Заворотнюк
© Евгений Волчков/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации. Об этом ТАСС сказал в воскресенье ее директор Стас Христов.

"Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ", - отметил директор актрисы.

При этом он отметил, что Анастасия и ее семья не готовы озвучить какие-либо официальные комментарии, касающиеся ее здоровья. "Мы просим уважать решение актрисы и ее семьи", - сказал директор Заворотнюк.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения о том, что актриса борется с онкологическим заболеванием.

Российская актриса театра и кино окончила Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева) и сразу после выпуска стала работать в театре-студии под руководством Олега Табакова. За 10 лет работы там она сыграла в 29 спектаклях. Известность Анастасии Заворотнюк принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также выступала в роли телеведущей в проекте "Хорошие песни" на канале СТС, вела программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду" и другие.

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