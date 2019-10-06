В Армении открылся всемирный конгресс по информационным технологиям

ЕРЕВАН, 6 октября. /ТАСС/. Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT) открылся в воскресенье в столице Армении с концерта, на котором исполнили гимн организации, созданный искусственным интеллектом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

По информации организаторов, в программе концерта - национальные мелодии 15 стран, которые представляют музыканты. "Будут исполнены также произведения армянских авторов - Арама Хачутаряна, Арно Бабаджаняна и других. Выступит также всемирно известный диджей и музыкальный продюсер Армин ван Бюрен", - сообщили в пресс-службе форума.

Девиз WCIT 2019 - "Сила децентрализации. Перспективы и риски". Главная тема, которая будет обсуждаться на конгрессе, - влияние информационных и коммуникационных технологий на жизнь людей, их благосостояние, безопасность, а также на развитие демократии.

Ожидается, что в форуме примут участие руководители ведущих компаний, работающих в сфере высоких технологий. Форум соберет более 2500 участников из 70 стран, среди которых, помимо работников IT сферы, будут политики, инвесторы, представители правительств, звезды шоу-бизнеса.

Одним из главных партнеров WCIT является правительство Москвы. Ранее в пресс-службе форума сообщили ТАСС, что на форуме планирует выступить глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин. Среди спикеров также заявлены управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худаваердян и региональный руководитель "Яндекс.Такси" Арам Саргсян.