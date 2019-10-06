Президент Азербайджана считает, что МГИМО сыграл важную роль в его жизни

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что учеба в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) сыграла очень важную роль в его жизни. Об этом он заявил в интервью Первому российскому каналу, текст которого размещен в воскресенье на сайте главы азербайджанского государства.

"МГИМО сыграл очень важную роль. Потому что те знания, которые я там получил, мне на самом деле очень помогали в дальнейшей работе", - сказал Алиев.

По словам президента Азербайджана, у него самые добрые воспоминания, связанные с МГИМО. "Пятнадцать лет моей жизни связаны с институтом. Учеба, аспирантура, работа, очень много друзей, знакомых, и, конечно, эти годы для меня были и в плане возмужания, и в плане обретения знаний очень важными".

Алиев также сообщил, что поддерживает постоянный контакт с руководством института. Он напомнил, что был инициатором первого Форума выпускников МГИМО, который прошел в Баку несколько лет назад (в 2013 году), и сейчас "уже превратился в постоянно действующую площадку".

"После того, как я ушел из института, я не занимался как бы той работой, так скажем, по профессии. Но уже в качестве президента те знания, навыки, которые я получил в МГИМО, мне очень пригодились, в том числе знания иностранных языков", - подчеркнул президент Азербайджана.

Кроме того, накануне 75-летия известного российского вуза Алиев поздравил своих друзей, сокурсников, преподавателей с юбилеем.