МЭР назвало регионы с лучшей поддержкой социальных НКО в 2018 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО), Новгородская область и Хабаровский край заняли три первые строчки в рейтинге регионов - лидеров по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 2018 году, опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ и составленным совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Рейтинг субъектов РФ подготовлен по итогам реализации регионами механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных услуг в социальной сфере за 2018 год. При этом использовались данные, представленные ФНС России, Росстатом и субъектами РФ.

Согласно опубликованному рейтингу, Югра набрала 44,63 балла, Новгородская область - 40,97, Хабаровский край - 36,58 балла.

Также в первую десятку вошли Самарская область (34,79 балла), Башкирия (34,15), Пермский край (32,71), Якутия (32,10), Ярославская область (31,71), Сахалинская область (31,39), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,16).