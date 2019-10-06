В Бейруте открылась воскресная школа при Русской церковной общине

БЕЙРУТ, 6 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Юные прихожане храма Иоанна Предтечи в столице Ливана приступили в воскресенье к своим первым занятиям в воскресной школе, открывшейся при Русской церковной общине. Как рассказал корреспонденту ТАСС настоятель Подворья Московского патриархата архимандрит Филипп (Васильцев), это событие стало важной вехой в истории бейрутского прихода Русской православной церкви.

"Воскресная школа - это неотъемлемая часть жизни любой церковной общины, тем более за рубежом, где она позволяет детям, родившимся от смешанных браков, сохранить живую связь с русской культурой и русским языком", - отметил он. По словам отца Филиппа, воспитываясь в православной традиции, общаясь с детьми своего возраста, юные прихожане тем самым формируют свое будущее мировоззрение на многие годы вперед.

"Учащиеся воскресной школы представляют собой подрастающее поколение церковной общины, пройдет время, и они сменят своих родителей, поэтому необходимо, чтобы они с самого детства ощущали глубинную связь с Россией, с нашей православной родиной", - подчеркнул он.

Директор школы Аида Сааде, со своей стороны, сообщила, что будут обучатся две возрастные группы детей: первая - от пяти до семи лет, вторая - от восьми до двенадцати лет. "Предпочтение отдается, конечно, русскому языку, но не все дети одинаково говорят на нем, понятно, что для пояснений придется прибегать на начальном этапе к арабскому или французскому языкам, которые дети изучают в местных школах", - отметила она.

По словам Сааде, преподавание будет вестись с использованием интерактивных методик и игровых программ, в живой контактной манере. "Дети будут учиться хоровому пению и изобразительному искусству, участвовать в театральных постановках, готовить декорации и костюмы", - сказала директор.

В открытии школы принял участие православный педагог, диакон Илья Кокин, автор книг "Страх возводит стены, любовь строит мосты" и "Священная история от Адама до меня". В беседе с корреспондентом ТАСС диакон рассказал о своем новом проекте "Приходская школа под ключ", благодаря которому учителя-энтузиасты, которые будут преподавать в воскресной школе, будут обеспечены всеми необходимыми учебными материалами. "Курс рассчитан на разные возрастные категории, очень важно, что в его основе лежит мультимедийное пособие, что позволяет отказаться от учебников для каждого ребенка, - отметил он. - Кроме того, к нему прилагается креативная рабочая тетрадь с ребусами и пазлами".