РПЦ рассмотрит вопрос принятия в свою юрисдикцию клириков Западноевропейского экзархата

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) состоится в понедельник под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в подмосковном Сергиевом Посаде.

Как сообщил ТАСС заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), в повестку заседания включено рассмотрение аспектов принятия клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в юрисдикцию Московского патриархата.

Ранее ряд священнослужителей архиепископии на собрании в Париже обратились к патриарху Кириллу с просьбой о присоединении к РПЦ.

Заседание Священного синода состоится в Троице-Сергиевой лавре в канун дня преставления преподобного Сергия Радонежского. После заседания предстоятель Русской православной церкви отслужит вечерню и возглавит всенощное бдение.

История Западноевропейской архиепископии

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже, чьи приходы расположены в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы.

Священный синод Константинопольского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. После этого в феврале 2019 года внеочередное собрание архиепископии проголосовало против решения синода Константинопольского патриархата о ее упразднении. Патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять ее в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

На Генеральной ассамблее архиепископии, состоявшейся 7 сентября, 58% приходов проголосовали за присоединение к Московскому патриархату. В то же время устав организации предполагает принятие общего положительного решения при две трети проголосовавших за переход, однако такое большинство не было достигнуто. После этого заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что священники и общины архиепископии, которые выразят желание перейти в РПЦ, могут быть приняты в нее индивидуально.

Ранее архиепископ Хариупольский Иоанн (Реннето), возглавляющий Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, обратился к патриарху Кириллу с просьбой о вступлении в каноническое единство с РПЦ. В своем обращении он заявил о том, что большинство приходов архиепископии желает сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ и вступления в каноническое общение и единство с Московским патриархатом.

Священный синод РПЦ принял обращение архиепископа Иоанна 14 сентября, присвоив ему титул архиепископа Дубнинского и постановив "принять... в юрисдикцию Московского патриархата... всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление".