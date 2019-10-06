Чешские коммунисты требуют государственной охраны памятника Коневу в Праге

ПРАГА, 7 октября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Петр Шимунек передаст в понедельник в чешское Министерство культуры заявление о внесении в список охраняемых государством объектов национальной культуры установленного в районе Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом политик заявил журналистам.

"В понедельник я передам в Министерство культуры республики заявление о включении монумента в список памятников культуры [Чехии], - сказал он. - Его внесение в этот список воспрепятствует переносу монумента".

Зампредседателя КПЧМ, на поддержку которой в национальном парламенте опирается действующее чешское правительство, рассчитывает, что глава Минкульта Лубомир Заоралек примет положительное решение. "Господин Заоралек - опытный политик. Он происходит из города Острава (северо-восток республики). Он происходит из региона, который освободила Красная армия. У него позитивное отношение к таким памятникам", - сказал Шимунек.

Шимунек также напомнил, что в Праге почти не осталось памятников воинам-освободителям. Была переименована носившая имя Красной армии улица, с исторического здания ратуши чешской столицы снята памятная доска, установленная после завершения Второй мировой войны в честь войск, которыми командовал маршал Конев.

Решение о переносе

Совет района Прага-6 принял 12 сентября постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал освобождению Праги. Муниципалитет района планирует найти площадку, на которую будет перемещен монумент советскому маршалу.

Свое возмущением решением о переносе памятника 13 сентября выразил МИД РФ. Там заявили, что подобный шаг не останется без ответа. "Принятое на муниципальном уровне решение способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях, серьезно омрачить их атмосферу и не останется без ответа. Рассчитываем, что инициаторы готовящейся беспрецедентной акции одумаются, поймут все последствия своей выходки", - заявили в министерстве.

Против переноса памятника Коневу высказался президент Чехии Милош Земан. ЦК КПЧМ принял 14 сентября постановление с призывом к правительству, МИД и Министерству обороны республики воспрепятствовать реализации планов властей района Праги-6 перенести памятник Коневу.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал полководец. Монумент находится в собственности властей шестого столичного района.