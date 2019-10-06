Путин собрал грибы в тайге и полюбовался Енисеем

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения прогулялся по сибирской тайге и поднялся на горную вершину.

Кадры о пребывании главы государства в тайге, как и обещал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, опубликованы сразу после полуночи 7 октября, в день рождения Путина. Их показал портал Life.

В сибирской тайге

Президент в компании министра обороны Сергея Шойгу прогуливается по сибирскому лесу, собирает грибы. Один из грибов (по всей видимости, груздь) привлек особое внимание президента. "Шишечка сверху", - удивился глава государства, рассматривая шляпку гриба, на которой оказалась сосновая шишка.

Следующие кадры демонстрируют, как Путин за рулем внедорожника проехал по тайге. Рядом с ним на пассажирском месте ехал Шойгу. Часть пути они проделали пешком.

На кадрах видно, как во время привала Шойгу выкапывает кустик лесной ягоды. "Под Москвой посадишь. На даче посадишь в Подмосковье", - с улыбкой посоветовал президент министру. Шойгу в ответ засомневался, приживется ли растение в Подмосковье: "Воздух такой надо делать, воду такую надо делать в Москве".

"К этому надо стремиться, во всяком случае", - переходя на серьезный тон, заметил глава государства.

Во время еще одной остановки Путин и Шойгу устроили пикник у костра.

Выше облаков

Глава государства также поднялся на вершину горы, откуда осмотрел окрестности. "Енисей красиво отсюда смотрится", - заметил он.

На кадрах видно, как Путин поднимается на гору, высота которой, по его словам, около двух тысяч метров.

"Высоко над облаками. Намного выше облаков. Выше облаков забрались", - произносит президент.

В понедельник президенту исполняется 67 лет. Как ранее сообщал Песков, Путин побывал в сибирской тайге, а сам день рождения "планирует провести на природе, в кругу родных и близких".

В прежние годы президент несколько раз отправлялся в тайгу на один-два дня, также в компании Шойгу.

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