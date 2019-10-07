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Проектам больниц, детсадов, школ и жилья в Хабаровском крае дадут статус приоритетных

В случае одобрения инвестиционной комиссией такие проекты смогут получить льготы, в том числе на подключение к сетям

ТАСС, 7 октября. Проекты больниц, детсадов, школ, дорог и жилья в Хабаровском крае смогут получить статус приоритетных. Об этом заявил журналистам в понедельник на пресс-конференции губернатор края Сергей Фургал.

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"Мною принято решение. Если раньше мы приоритетные проекты давали почему-то только крупному бизнесу, то сегодня есть распоряжение, что приоритетными проектами должны быть больницы, школы, детские сады, жилье, в том числе жилье для социальных слоев и для молодежи. Также мы будем включать в приоритеты реконструкцию, строительство и ремонт дорог. И уже сегодня мы такие планы строим", - сказал Фургал.

Он уточнил, что на сегодня таких проектов скопилось огромное количество. В случае одобрения инвестиционной комиссией они смогут рассчитывать на получение льгот, в частности на льготное подсоединение к сетям. Губернатор отметил, что ранее представители малого и среднего бизнеса даже не могли попасть на соответствующую комиссию. Приоритет получали крупные проекты, связанные с добычей золота, угля, леса-кругляка, а также со строительством торговых центров.

"Это не значит, что сейчас они не будут иметь зеленый свет, но будем подходить более взвешенно. Малый и средний бизнес должен знать, что может спокойно подать документы и, если они будут соответствовать, он гарантированно получит приоритет. Больше такого одностороннего подхода к приоритетам не будет", - подчеркнул Фургал.

В перечень приоритетных инвестиционных проектов Хабаровского края входят проект строительства аквапарка в Хабаровске, ряд аграрных проектов и связанных с добычей полезных ископаемых.

В 2019 году приказом Минпромторга из перечня приоритетных инвестиционных проектов в Хабаровском крае исключены проекты ООО "Азия лес" и ООО "Логистик лес" (обе компании входят в BM Group), заявлявших о создании производств в сфере переработки древесины. Сейчас регион изымает у компаний арендованные ими лесные участки. Компании реализовали свои проекты с нарушениями сроков и условий соглашений.

Теги
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