Аэропорт Нерюнгри временно приостановил работу из-за непогоды

ТАСС, 7 октября. Аэропорт в якутском городе Нерюнгри временно перестал принимать самолеты из-за неблагоприятных погодных условий. По предварительным данным, до 14:00 по местному времени (08:00 мск), сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе аэропорта.

"Рейсы задерживаются по причине непогоды, аэропорт возобновит работу в штатном режиме, по предварительной информации, в 14:00 по местному времени (08:00 мск), информация о выполнении рейсов появится после 12:00 (06:00 мск)", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, сейчас задержан рейс Якутск-Нерюнгри авиакомпании "Якутия", который должен был вылететь из Якутска в 09:55 по местному времени (03:55 мск). Также рейс Иркутск-Нерюнгри авиакомпании "ИрАэро" из-за непогоды совершил посадку на запасном аэродроме в Якутске .

Аэропорт Нерюнгри расположен в 40 км от города Нерюнгри в Якутии. Он обеспечивает регулярное авиасообщение с Якутском, Красноярском, Иркутском, Новосибирском, Москвой, Симферополем, а также с райцентрами соседних районов.