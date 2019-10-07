Хабаровский край просит Минсельхоз России добавить региону полномочий по охране нерестилищ

ХАБАРОВСК, 7 октября. /ТАСС/. Правительство Хабаровского края направило в Министерство сельского хозяйства РФ обращение с просьбой расширить полномочия региона в части охраны нерестилищ красной рыбы в особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил губернатор края Сергей Фургал.

"Вылезла серьезная проблема, точнее, появилась она раньше, но в этом году обострилась. Это проблема браконьерства в особо охраняемых природных территориях. У нас есть факты браконьерства именно на нерестилищах. Мы подготовили поправки, сделали обращение в федеральные органы власти, чтобы нам увеличили полномочия именно по охране нерестилищ в особо охраняемых природных территориях", - сказал губернатор.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы контроль за этими территориями осуществляли не только егеря, но и краевые ведомства и службы, в том числе с привлечением правоохранительных органов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, обращение направлено в Минсельхоз РФ.

В конце сентября лов осенней кеты (вид лососевых) в Амуре и Амурском лимане был временно запрещен для промышленных предприятий из-за слабых подходов рыбы. Возник риск срыва государственного задания по закладке икры на рыбоводных заводах, что может повлиять на объемы воспроизводства.