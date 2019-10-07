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Президент Киргизии поздравил Путина с днем рождения

В телеграмме Сооронбая Жээнбекова отмечается, что отношения республики с Россией "вышли на новый качественный уровень"

БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает, что отношения его страны с Россией в последнее время значительно укрепились и стали более тесными. Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую он направил в понедельник российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения.

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"Благодаря вашему личному вниманию и конструктивному подходу к развитию кыргызско-российского сотрудничества отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень", - отмечается в послании. По мнению Жээнбекова, "многовековые узы дружбы и единая история" двух государств послужат "основой для дальнейшего укрепления союзничества и стратегического партнерства".

Кроме того, киргизский руководитель высоко оценил проводимую российским лидером "многогранную политику", которая "отличается высокой степенью дальновидности и масштабностью поставленных задач", направлена на "всестороннее развитие и процветание России", а также "пользуется заслуженным уважением и высоким доверием российского народа и всего мирового сообщества".

По сообщению пресс-службы, Жээнбеков пожелал Путину "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности".

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Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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