Президент Киргизии поздравил Путина с днем рождения

БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает, что отношения его страны с Россией в последнее время значительно укрепились и стали более тесными. Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом говорится в поздравительной телеграмме, которую он направил в понедельник российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения .

"Благодаря вашему личному вниманию и конструктивному подходу к развитию кыргызско-российского сотрудничества отношения между нашими странами вышли на качественно новый уровень", - отмечается в послании. По мнению Жээнбекова, "многовековые узы дружбы и единая история" двух государств послужат "основой для дальнейшего укрепления союзничества и стратегического партнерства".

Кроме того, киргизский руководитель высоко оценил проводимую российским лидером "многогранную политику", которая "отличается высокой степенью дальновидности и масштабностью поставленных задач", направлена на "всестороннее развитие и процветание России", а также "пользуется заслуженным уважением и высоким доверием российского народа и всего мирового сообщества".

По сообщению пресс-службы, Жээнбеков пожелал Путину "крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности".