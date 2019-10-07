Омбудсмен направит средства бюджета в 2020 году на более эффективную работу с гражданами

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Средства федерального бюджета, предназначенные на обеспечение работы уполномоченного по правам человека в РФ на 2020 год, планируется направить на развитие института омбудсмена и повышение эффективности работы с обращениями граждан. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в аппарате уполномоченного Татьяны Москальковой.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

Как следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, внесенного 30 сентября в Госдуму, на обеспечение деятельности омбудсмена в будущем году планируется выделить более 460,2 млн рублей. В последующие два года эти суммы могут составить более 509 и 518 млн рублей соответственно.

В аппарате омбудсмена ТАСС пояснили, что уполномоченный "уделяет особое внимание соблюдению прав наименее защищенных категорий граждан и предоставлению им равного доступа".

"В конце текущего года аппарат переезжает в новое здание, где обязательно будет создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями, а также игровая комната для детей", - сообщил собеседник агентства, отметив, что иногда заявители приходят на прием с маленькими детьми, потому что им негде их оставить. "Но процедура подачи заявления, консультации, личного приема может быть утомительна для малышей, поэтому игровая детская комната придется кстати", - процитировал он мнение Москальковой.

Также часть средств планируется направить на работу с гражданами из удаленных регионов, которые в силу обстоятельств не могут попасть на личный прием к уполномоченному. "Для решения проблемы федеральный омбудсмен намерена организовать в новой приемной видео-конференц-связь и чаще посещать с рабочими визитами российские субъекты", - уточнили в аппарате Москальковой.

Кроме того, по информации собеседника ТАСС, ведется полномасштабная работа по созданию единого портала уполномоченных по правам человека в субъектах РФ "для обмена опытом и лучшими правозащитными практиками".

Технические возможности на защите прав граждан

Планируется изменить и условия труда сотрудников аппарата омбудсмена: рабочие места будут оснащены по последнему слову техники.

"Не менее трех серверов будут обеспечивать базовые сетевые и пользовательские сервисы, системы электронного документооборота, в том числе контроль исполнения поручений, электронный архив, системы теле-конференц-связи, мультимедийные комплексы и видеостены конференц-залов для работы экспертного совета при уполномоченном по правам человека, интернет-телевидение для мониторинга в медиапространстве соблюдения прав человека", - рассказал представитель аппарата Москальковой.

Также предполагается создание мини-типографии, внедрение системы электронной очереди, справочной системы для посетителей приемной граждан и многое другое.

"Безусловно, работа с обращениями граждан является основным направлением деятельности уполномоченного по правам человека, но сегодня использование новых технологий делает этот процесс быстрее, а значит, успешнее. Ведь в деле защиты прав граждан ценна каждая минута", - убеждена Москалькова.

Международная деятельность

Особое внимание планируется уделить и международному компоненту защиты прав человека.

Как сообщили в аппарате уполномоченного, "в рамках расширения Евразийского альянса омбудсменов, а также для более эффективной защиты прав российских граждан за рубежом, планируется проведение ежегодной международной конференции".

Участие в ней на сегодняшний день подтвердили представители более 20 стран.