Эксперт: вопрос дефицита медицинских кадров в Дагестане можно решить за два-три года

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Вопрос нехватки медицинских кадров разного звена в Дагестане при правильном подходе и согласованности действий можно решить за два-три года. Такое мнение высказал ТАСС ректор Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) Сулейман Маммаев.

"При правильном подборе кадров, согласованном с главными врачами, главами муниципалитетов, при правильном изучении кадровых потребностей в течение двух-трех лет можно полностью закрыть тему укомплектованности, даже не прибегая к программе "Земский доктор", - считает собеседник агентства.

Всего, по его словам, в республике не хватает от 700 до 1 тыс. врачей и порядка 3 тыс. среднего персонала. "Что касается среднего персонала, обсуждается программа "Сельский фельдшер", там тоже есть подъемные. У нас много республиканских колледжей, где готовится средний медицинский персонал, у нас в вузе тоже есть медицинский колледж, где мы принимаем ежегодно около 300-400 студентов. Думаю, что при социальной поддержке вопрос дефицита можно будет закрыть", - сказал он.

Маммаев подчеркнул, что по программе "Земский доктор" всего в этом году на работу в сельской местности планируется направить 224 врача и 10 фельдшеров. При этом он отметил, что для мотивации молодых специалистов наличие одних только подъемных в рамках программы недостаточно. По его мнению, необходимы и другие способы социальной поддержки, в том числе предоставление жилья или другие определенные социальные льготы.

В сентябре Минздрав региона сообщил, что дагестанские власти в рамках программы "Земский доктор" в текущем году трудоустроили 147 врачей и девять фельдшеров.