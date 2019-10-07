Пашинян поздравил Путина с днем рождения

ЕРЕВАН, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю его дня рождения и подчеркнул высокий уровень отношений двух стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы армянского кабмина.

"Я был рад увидеться с вами в Ереване на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета. Наша двусторонняя встреча и те договоренности, которые были достигнуты в ходе этой встречи, доказывают союзнический уровень отношений наших стран и народов", - говорится в послании Пашиняна.

Премьер Армении также выразил благодарность Путину за приглашение совершить официальный визит в Россию. "Совместными усилиями мы сможем еще больше укрепить стратегическое партнерство между нашими странами и найти новые пути его дальнейшего совершенствования в соответствии с современными требованиями и меняющимся миром", - говорится в поздравительном послании председателя армянского правительства.

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