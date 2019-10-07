Лукашенко в поздравлении Путину отметил его заслуги в построении России как мощной державы

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его заслуги в построении мощной и независимой державы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене", - говорится в поздравлении.

Белорусский президент выразил убеждение, что углубление интеграции с Россией в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.