{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко в поздравлении Путину отметил его заслуги в построении России как мощной державы

Президент Белоруссии подчеркнул, что российский лидер пользуется большим авторитетом и влиянием на международной арене

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив его заслуги в построении мощной и независимой державы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

На эту тему
Путин собрал грибы в тайге и полюбовался Енисеем

"Ваши последовательные усилия, огромный труд и самоотдача лежат в основе значимых успехов, которых добилась Россия в построении мощной и независимой державы. Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене", - говорится в поздравлении.

Белорусский президент выразил убеждение, что углубление интеграции с Россией в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссия
Северный Кавказ
Первичные сосудистые центры в Дагестане по нацпроекту получили медтехнику на 75 млн рублей
Медицинские организации получили по 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) экспертного класса, а также средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями
Читать полностью