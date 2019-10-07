Виртуальные концертные залы появятся в каждом районе Ингушетии до 2024 года

МАГАС, 7 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены создать виртуальные концертные залы по нацпроекту "Культура" до 2024 года в каждом районе республики. Об этом сообщил ТАСС замминистра культуры и архивного дела Ингушетии Алихан Ваделов.

"Нами уже открыт первый виртуальный концертный зал в Назрани. Мы разбили на несколько лет проекты по созданию в республиканских домах культуры виртуальных концертных залов. Так, до 2024 года в одном из домов культуры во всех 4 районах республики будут открыты виртуальные залы, поскольку Назрановский район самый крупный и густонаселенный, здесь будет несколько таких залов", - сказал Ваделов.

По его словам, следующий виртуальный концертный зал появится в 2020 году в сельском поселении Кантышево Назрановского района, затем в сельском поселении Барсуки. "Уверен, что благодаря таким проектам сфера культуры будет развиваться, я переживаю за это и всеми возможными силами поддерживаю такие программы", - добавил замминистра.

Первый виртуальный концертный зал по нацпроекту "Культура" был создан в Ингушетии на базе Государственной филармонии им. Ахмеда Хамхоева в летнем амфитеатре - самом крупном концертном зале республики.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).