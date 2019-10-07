Эксперты назвали самые доступные направления для путешествий в ноябрьские праздники

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дешевле всего на эти ноябрьские праздники можно улететь из Москвы по таким зарубежным направлениям, как Минск, Ереван и Прага. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, подготовленном для ТАСС.

В Россию, в глушь. Как, с кем и зачем путешествовать по русской глубинке

В Россию, в глушь. Как, с кем и зачем путешествовать по русской глубинке Как бывший геолог и экономист показывают туристам неизвестную провинцию

В этом году россиян ждут длинные выходные со 2 по 4 ноября, и дополнительный день отдыха - отличный повод отправиться в короткое путешествие, считают авторы исследования. Улететь из Москвы в Минск туда - обратно можно за 6,4 тыс. руб., подсчитали эксперты. Также недорогие билеты на это направление есть из Петербурга (8,3 тыс. руб.) и Калининграда (9 тыс. руб.). В Ереван из Москвы за ноябрьские праздники можно слетать за 11 тыс. руб., в Прагу - за 11,7 тыс. руб., в Кишинев - за 11,9 тыс. руб.

Если говорить о недорогих зарубежных поездках из других городов России, то из Владивостока на ноябрьские праздники можно улететь в Пекин за 7,8 тыс. руб., из Новосибирска - за 10,4 тыс. руб. в Бишкек или почти за 11 тыс. в Нур-Султан. Из Грозного есть перелеты в Стамбул туда и обратно за 12,5 тыс. руб.

По России выгоднее всего на ноябрьские праздники путешествовать в столицу: билеты в Москву дешевле 5 тыс. руб. могут приобрести жители Пскова, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Набережных Челнов, Казани, Саратова и Владикавказа. Также дешевле 5 тыс. руб. обойдутся билеты туда - обратно из Иркутска в Улан-Удэ, из Самары в Уфу, из Сочи в Краснодар.