В Дагестане пройдет первая республиканская выставка-ярмарка "Агро тур 2019"

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана продемонстрируют потенциал аграрного туризма республики в рамках первой республиканской выставки-ярмарки "Агро тур 2019", сообщили в понедельник журналистам в министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Выставка пройдет 19 октября на базе крестьянско-фермерского хозяйства "Главрыба", расположенного в Казбековском районе республики. Ярмарка проводится в целях популяризации туристического потенциала и аграрного турпродукта республики, ознакомления туроператоров и общественности с возможностями сельского туризма", - сообщил собеседник.

По его словам, на выставке будут представлены такие разделы, как: туризм, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность, рыбная промышленность, пищевая промышленность, сервис и услуги, предпринимательство и ремесла, гастротуризм.

На мероприятии запланированы презентации субъектов аграрного туризма республики (винодельни, пасеки, рыболовные хозяйства, конные клубы, экофермы, агроусадьбы, гостевые дома) и их услуг, проведение встреч и переговоров между туроператорами и представителями аграрного туризма для заключения соглашений о сотрудничестве.