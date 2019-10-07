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Спор вокруг Курил

Пилотная поездка японских туристов на Курилы пройдет 11-16 октября

Группа из порядка 50 человек посетит Кунашир и Итуруп

ТОКИО, 7 октября. /ТАСС/. Группа японских туристов 11 октября отправится в пилотный тур на южную часть Курильских островов в рамках осуществления совместной японско-российской хозяйственно-экономической деятельности на этих территориях. Об этом в понедельник объявил МИД Японии.

Отмечается, что первый тур пройдет с 11 по 16 октября. По данным МИД Японии, с 11 по 13 октября туристическая группа посетит Кунашир, с 14 по 15 октября - Итуруп, а 16 октября вернется обратно в японский порт Немуро. В туристическую группу войдут порядка 50 человек, включая сопровождающих туристов представителей японского правительства.

Ранее японские СМИ сообщали, что в программу тура войдет, в частности, посещение православных храмов и музеев на острове Кунашир, а также посещение горячих источников и осмотр белых скал на острове Итуруп.

Ростуризм 15 августа сообщил, что после проведения пилотного тура уже в следующем году планируется запустить регулярные туристические поездки для японцев на Курилы. Эта программа, как отметили в ведомстве, должна способствовать развитию въездного туризма в РФ и позволит внести вклад в выполнение поставленной ранее цели довести взаимный туристический поток между Японией и Россией до 400 тыс. человек к 2023 году.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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