Роспотребнадзор напомнил способы профилактики гриппа

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор в сезон гриппа напоминает, что ведение здорового образа жизни, сон в необходимых количествах, а также физические упражнения формируют устойчивость к инфекционным заболеваниям. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

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"Единственный надежный способ защиты от гриппа - вакцинация. Но, не все группы людей проходят вакцинацию по тем или иным причинам <...> Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что к здоровому образу жизни относятся режим труда и отдыха, сбалансированное питание, занятие спортом, закаливание, соблюдение правил личной гигиены, а также отказ от курения и алкоголя. Чтобы не заболеть гриппом в разгар эпидемии, в ведомстве советуют мыть руки после поездок в общественном транспорте, избегать мест скопления людей и использовать маску.