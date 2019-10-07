Первичные сосудистые центры в Дагестане по нацпроекту получили медтехнику на 75 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Новую медтехнику на 75 млн рублей получили первичные сосудистые центры на базе городских больниц Дербента и Хасавюрта в Дагестане в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" в первичные сосудистые центры на базе городских больниц Дербента и Хасавюрта поступило новое оборудование. На сегодняшний день закуплено 54 единицы оборудования на более чем 75 миллионов рублей. Средства на приобретение медицинской техники были выделены в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказал представитель ведомства.

По его словам, медицинские организации получили по 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) экспертного класса. Также закуплены средства реабилитации для людей с ограниченными возможностями, по пять инвалидных колясок и реабилитационное оборудование.

"Аппараты ИВЛ оснащены сенсорными дисплеями, "интеллектуальным" расчетом настройки параметров индекса массы тела пациента, а также имеют пять параметров графического мониторинга гемодинамики и механики легких - именно эта функция контролирует дыхание", - пояснил собеседник агентства.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, болезни системы кровообращения занимают одно из лидирующих мест в структуре смертности населения и не случайно борьбе с ними уделяется повышенное внимание. "Переоснащение региональных и первичных сосудистых центров в рамках нацпроекта "Здравоохранение" позволит нам усовершенствовать оказание специализированной медицинской помощи жителям республики", - цитирует главу Минздрава региона пресс-служба.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей. Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.