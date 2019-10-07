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Президент Абхазии поздравил Путина с днем рождения

Как отметил Рауль Хаджимба, качественно новый уровень российской государственности способствовал последовательному росту благосостояния граждан

СУХУМ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения.

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"Уважаемый Владимир Владимирович, примите мои искренние поздравления по случаю дня вашего рождения. Под вашим руководством Российской Федерацией были достигнуты неоспоримые успехи на политическом поприще, решены вопросы социально-экономического развития", - отмечается в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента в понедельник.

По словам Хаджимбы, "качественно новый уровень российской государственности способствовал последовательному росту благосостояния граждан и поступательному развитию институтов демократии". "Народ Абхазии всегда будет помнить и ценить ваш вклад в сохранение нашей государственности, социальную и экономическую поддержку", - подчеркнул президент Абхазии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссияХаджимба, Рауль Джумкович
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