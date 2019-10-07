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В России в 2019 году выявили более 100 несанкционированных летних лагерей

Шесть таких лагерей было выявлено в Красноярском крае, 10 - в Хабаровском крае, отметили в Генпрокуратуре

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 100 несанкционированных летних лагерей выявлено прокуратурой в России в текущем году. Об этом на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей заявила прокурор управления по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних главного управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Генпрокуратуры России Екатерина Кривонис.

"Органами прокуратуры в этом году выявлено более 100 несанкционированных лагерей. Эта цифра ежегодно остается на том же уровне, ранее их было 140, в этом - 100", - сказала она.

По словам Кривонис, шесть таких лагерей было выявлено в Красноярском крае, 10 - в Хабаровском крае. "Их работа была прекращена по искам прокуроров", - добавила представитель Генпрокуратуры.

В целом, по ее словам, Генпрокуратура отмечает, что количество нарушений, выявляемых прокурорами, ежегодно остаются на том же уровне. "Все выявленные нарушения говорят о том, что региональный контроль за объектами оздоровления детей сильно ослаблен", - сказала Кривонис.

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