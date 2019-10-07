СМИ: климатические активисты заблокировали движение в центре Амстердама

ГААГА, 7 октября. /ТАСС/. Сотни активистов из движения "Восстание против вымирания" заблокировали одну из центральных улиц Амстердама, что привело к серьезным пробкам в городе. Об этом сообщает в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация .

По данным телеканала, протестующие установили посреди проезжей части палатки. Полиция перекрыла квартал, где проходит акция, чтобы другие люди не смогли присоединиться, и начала по одному забирать демонстрантов в полицейские участки. В правоохранительных органах заявили, что действия направлены на "деэскалацию, прекращение блокировки дороги и восстановление безопасного движения".

Ранее муниципалитет Амстердама запретил блокировку одной из главных дорог города, однако движение заявило, что не будет следовать указаниям местных властей. "Мы будем использовать гражданское неповиновение, чтобы правительство приняло меры в рамках борьбы с изменением климата, - подчеркнули в организации. - Власти знали о проблеме еще 30 лет назад, но так ничего и не сделали. Время для вопросов и петиций прошло". Движение заявляло, что намеревается продолжать блокаду в течение недели.

Как утверждает телеканал, данный протест является частью международной кампании. В Берлине около тысячи активистов также перекрыли одну из основных дорог, в Париже они оккупировали торговый центр. Акции также проходят в Сиднее и Лондоне.