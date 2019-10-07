Медвежонок прошелся по центральной улице одного из городов Амурской области

ТАСС, 7 октября. Молодой медведь вышел на центральную улицу города Райчихинска в Амурской области, и прошел по ней мимо детского сада и школы, где его встретили местные дети. Как сообщил ТАСС начальник отдела охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий управления охраны животного мира Амурской области Валерий Погасиенко, никто от медведя не пострадал, зверя отогнали в тайгу.

В понедельник в местных СМИ появилась видеозапись, на которой дети снимают медвежонка возле деревянного забора в Райчихинске. Зверь не проявляет агрессии, но рычит при попытках приблизиться.

"Это медвежонок, которому еще нет и года, он маленький и явно куда-то убежал от матери. Он прошел по центральной улице города мимо детского садика, мимо школы, в этот момент его, видимо, дети и нашли. На место выдвинулись наши сотрудники, спасатели и полиция", - рассказал Погасиенко.

Он добавил, что инцидент произошел еще в пятницу. Тогда же зверя отогнали на окраину города, где он, судя по всему, встретился с матерью и ушел в тайгу. С тех пор новых сообщений о нем не поступало.