ВЦИОМ: более половины россиян уверены в эффективности прививок от гриппа

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Больше половины опрошенных россиян (57%) считают, что прививки являются эффективным способом защиты от инфекций, 62% респондентов когда-либо делали их, сообщается в опубликованных в понедельник результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Прививки для большинства россиян являются эффективным способом защиты от инфекций и приносят больше пользы, нежели вреда (57%). Данное мнение чаще поддерживают представители молодежной аудитории в возрасте от 18 до 24 лет (69%), а также респонденты пожилого возраста от 60 лет и старше (62%)", - говорится в сообщении.

По данным опроса, 62% респондентов прививались от вируса гриппа. Больше всего их среди молодежи 18-24 года (87%). Никогда не делали прививки 36% опрошенных, большинство из них в возрасте 35-44 лет (42%) и 45-59 лет (40%). В основном это жители Москвы и Санкт-Петербурга (45%), городов-миллионников (39%) и городов численностью от 100 до 500 тыс. человек (38%).

Каждый пятый опрошенный (23%) считает прививки бесполезными и бессмысленными. Этого мнения придерживаются 31% жителей городов численностью от 500 до 950 тыс. человек и 28% из малых городов до 100 тыс. человек. Порядка 58% опрошенных не собираются прививаться в этом году. Основные причины отказа - удовлетворенность собственным здоровьем (29%), сомнения в эффективности прививок (23%) и опасение негативных последствий прививок (20%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 сентября 2019 года методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.