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Экологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине

В демонстрации участвуют около 1 тыс. человек

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Экологические активисты из движения "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) заблокировали ранним утром в Берлине движение на площади Гросер-Штерн ("Большая Звезда"), примыкающей к многополосной улице 17 июня в центре города. Об этом сообщила полиция города.

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В акции, по данным правоохранительных органов, участвуют около 1 тыс. человек. В полиции призвали водителей быть осторожными и избегать района ее проведения.

Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель отметил, что власти пока хотят присмотреться к этой спонтанной демонстрации и оценить, насколько она соответствует закону о митингах. В то же время, в случае если подобные акции затронут критическую инфраструктуру, например, аэропорты, полиции придется принять более энергичные меры для недопущения блокады дорог, подчеркнул он.

Движение "Восстание против вымирания" заявило в соцсетях о проведении подобных акций не только в Берлине, но и в других крупных городах по всему миру, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

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